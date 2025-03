Sport.quotidiano.net - Pontedera-Pescara 0-3: Ferraris e Cangiano stendono i granata

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Pisa), 11 marzo 2025 – Ancora una sconfitta casalinga per il, che ha ceduto 0-3 alnel turno infrasettimanale di Serie C valido per la 31esima giornata. Una rete dinel primo tempo e due, ancora die dinella ripresa hanno chiuso il conto. Per la squadra di Menichini il prossimo impegno è sabato in casa del Milan Futuro.(4-2-3-1): Calvani; Cerretti (35’ pt Maggini), Espeche, Pretato, Perretta; Guidi (15’ st Italeng), Ladinetti; Lipari (27’ st Pietra), Scaccabarozzi, Gaddini (27’ st Sala); Corona. A disp: Tantalocchi, Vivoli, Martinelli, Migliardi, Van Ransbeeck, Sala, Sarpa, Pietra, Moretti. All. Menichini.(4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani, Crialese (1’ st Moruzzi); Valzania (1’ st De Marco), Squizzato, Meazzi (21’ st Dagasso);(27’ st Letizia), Alberti (15’ st Arena),