Pisatoday.it - Pontedera: il presidente del Consiglio regionale Mazzeo in visita alla mostra di Skim 'Dolcevita'

Leggi su Pisatoday.it

IldelAntoniohato ladi' in corso al Museo Piaggio di. Per questa iniziativa, promossa dFondazione Piaggio, dal Comune di, dRegione Toscana e dFondazione per la Cultura, oltre