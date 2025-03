Pompei riscopre il suo cuore verde | riapre la Casa dell’Orto Botanico

Leggi su Ildenaro.it

Nel Parco archeologico diapre da venerdì 14 marzo, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, la, conosciuta anche comedi Nesso, per la presenza di un affresco che ne rappresenta il mito. Un nuovo tasselloall’interno dell’area archeologica che ritorna alla fruizione, con il suo giardino storicamente riorganizzato dall’Area Cura deldel Parco, come in antico. Lapresentava una zona residenziale nella parte nord-orientale della struttura, mentre a sud vi era un grande giardino che ospita l’Orto, che oggi le dà il nome. Si tratta di un’areadi oltre 800 mq dove sono raccolti un insieme di specie rappresentative che venivano coltivate già nella città antica: alberi da frutta, piante sacre, medicinali, orticole. Viene riproposta la quartatura in Ars topiaria, disegno presente nel secolo scorso con la sostituzione delle siepi a mirto con piante di melograno nano.