Ilnapolista.it - Pogba può tornare a giocare, il Marsiglia era interessato a gennaio ma avevano paura fosse un pacco (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Paulha terminato il suo periodo di squalifica per doping e da ora potràufficialmente a. Ma l’ex Juventus non ha ancora trovato una squadra e intanto continua ad allenarsi a Miami, dove risiede da diversi mesi.può, ma dove?scrive:Il centrocampista francese ha intensificato la sua preparazione fisica a Miami e accelerato il suo recupero. Ma non ha ancora trovato un punto di partenza che corrisponda a ciò che sta cercando. Ora si tratta di sapere esattamente cosa sta cercando. Un club europeo? Chi partecipa alla Champions League? Un club di Ligue 1? «Paul vuole solo ritrovare il campo e un club che gli permetta di evolversi nelle migliori condizioni possibili», ha dichiarato il suo entourage.ai massimi livelli rimane ancora una volta la sua priorità.