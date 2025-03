Metropolitanmagazine.it - Pma per donne single, il caso di Evita e il ricorso alla Consulta

Questa mattina si è svolta l’udienza pubblica davantiCorte Costituzionale per quanto riguarda Pma e. Questo accade dopo che, donna, ha visto la sua richiesta di accederefecondazione assistita negata, in quanto. Si tratta della procreazione medicalmente assistita (PMA) che è attualmente sancita dall’articolo 5 della legge 40 del 2004: prevede che possano accedere a queste tecniche solo le coppie di sesso diverso, stabilmente conviventi o sposate.Pma per: ildiha 40 anni e ha visto negata la sua richiesta di accessoPMA in un centro di fecondazione assistita in Toscana, da qui la decisione di rivolgersi al Tribunale di Firenze. Nel procedimento sono intervenuti anche Serena, donna che desidera accederePMA, e l’Associazione Luca Coscioni.