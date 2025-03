Esports247.it - PlayStation, il significato nascosto dietro ai tasti del suo iconico controller

Da generazioni i giocatori si interrogano sul verodei simboli presenti sul. Alcuni hanno ipotizzato che rappresentassero i numeri da 1 a 4 (non chiedetemi perché), altri che avessero a che fare con la pizza (sì, davvero), mentre altri ancora credevano che fossero puramente decorativi. Ma, in realtà, nessuna di queste teorie si è rivelata essere la verità.L’utente Twitter Genki ha riportato alla luce un’interessante intervista che chiarisce una volta per tutte il mistero. L’intervista in questione proviene da Teiyu Goto, designer Sony che ha lavorato alle prime console edell’azienda fin dal 1977. È lui il creatore dell’iconica combinazione triangolo-cerchio-X-quadrato, e il suo obiettivo primario era semplicemente quello di creare “qualcosa di semplice da ricordare“.