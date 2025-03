Ilrestodelcarlino.it - Pizze artistiche con i prodotti delle Marche, degustazioni guidate in tutta la regione

Ascoli, 11 marzo 2025 – Più che, sono opere d’arte da mangiare, ricche di sapore e ditipici veri. Sta per partire la seconda partecene degustazionedi Marca’, il progetto di Linfa Azienda speciale Camera di commercioche mira a valorizzare itipici regionali attraversogourmet a lunga lievitazione. Con il sommelier Otello Renzi in sala ad orchestrare abbinamenti e degustazione, si tiene venerdì 14 marzo alle 20,30, la prima serata allaria ‘Locanda anno mille’ di Ascoli che servirà una serie dida primato: il padellino con farina integrale, stracciata di bufala, alici scottadito dell’Adriatico, cipolla rossa caramellata di Pedaso e spolverata di pecorino, e a seguire altre con salsiccia nostrana dei Sibillini o, come nel caso della ‘Vista mare’ con cardoncello, tartara di tonno rosso dell’Adriatico e scaglie di tartufo.