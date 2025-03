Quotidiano.net - Più care le polizze Rc auto. Ma sotto la media europea

L’assicurazionein Italia è sempre più cara, ma agli altri europei va ancora peggio. Lo rileva l’Ivass, l’agenzia governativa che vigila sulle compagnie assicurative, secondo cui i prezzi dell’Rc, trainati dall’impennata dell’inflazione che ha seguito la pandemia, sono aumentati del 12,6% tra gennaio 2021 e luglio 2024, toccando i 398 euro in. Un dato comunque inferiore a quello segnalato nell’Ue a 27 (+19,6%) tra gennaio 2022 e luglio 2024. Nel periodo 2014-2021 il premio medio della garanzia Rcsi era invece ridotto del 25,3% in termini nominali e del 29,7% in termini reali. Dopo questa lunga fase di contrazione, dal 2022 i prezzi effettivi dell’Rcsono in aumento e gli incrementi, in termini nominali, sono stati del 6,1% nel 2023 e del 5% nel 2024. La ricerca tiene conto di variabili di prezzo quali le caratteristiche degli assicurati, dei veicoli e delle clausole contrattuali.