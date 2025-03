Lanazione.it - Pisa: una ‘palestra robotica’ per la riabilitazione della mano e dell’arto superiore

, 11 marzo 2025 – L’Università disi dimostra nuovamente all’avanguardia nell’ambitodell'artopresentando un nuovo dispositivo: Gloreha Sinfonia Plus, uno strumento che coniuga la robotica alla. “Con il Gloreha Sinfonia Plus apriamo una nuova stagione per il “Centro universitario di Medicina riabilitativa e dello sport” – spiega il direttore, professor Carmelo Chisari – Il Gloreha Sinfonia Plus, uno strumento robotico tra i più avanzati, è specifico per il trattamentoe può essere utilizzato sia nei bambini che negli adulti. È dotato di guanti sensorizzati che permettono al paziente di interfacciarsi con un software che propone esercizi nella forma di “serious games” (ovvero esercizi diattraverso la componente ludica), favorendo l’interazione diretta del paziente al programma riabilitativo e l'apprendimento motorio del gesto deficitario”.