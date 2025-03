Romatoday.it - Pirupa in the club al Room26

Leggi su Romatoday.it

super ospite del fine settimana targato. Il weekend comincia venerdì 14 marzo con i djs resident, Fabio Angeli e Mattia Olivi, preludio per sabato 15 marzo, quando a salire in console sarà il deux ex machina Miki Stentella, pronto ad accogliere la special guest:è.