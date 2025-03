Internews24.com - Pio Esposito sul suo futuro: «Inter? La testa è rivolta solo al finale di campionato. Mi interessa la Serie A»

Leggi su Internews24.com

di RedazionePioè stato chiaro sul suoanche in ottica. Gli obiettivi sono delineati per il gioiello dello Spezia in prestito dai nerazzurriRaggiunto dai microfoni di TMW, Pio, gioiello dello Spezia in prestito dall’ha parlato del suo.PAROLE – «In questo momento laaldie in primis alla gara di Cesena in programma sabato».OBIETTIVO 20 GOL? – «Da inizio non ho mai voluto rispondere a questa domanda, anche un po’ per scaramanzia, ma so per certo di aver superato di gran lunga le aspettative di tanti, e sono fiero sia di aver fatto ricredere molte persone che di aver dimostrato a me stesso cosa posso fare. Ciò che ora miessa è fare gol importanti per laA».DA COSA NASCE LA TUA ESULTANZA? – «Ormai anche lo speaker a Spezia mi annuncia come il ragazzo che mostra i muscoli (ride, ndr) Tutto nasce dalla trasformazione fisica che ho avuto in questo anno, a inizio della scorsa stagione pesavo 10 chili in meno, ma volevo lavorare sul fisico per diventare poi più forte in campo e nei contrasti.