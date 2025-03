Ilfattoquotidiano.it - Pina Picierno (Pd) torna ad attaccare il M5s dopo la protesta a Strasburgo: “Facile lucrare consensi con cartelli contro il riarmo”

“Molto” arrivare aportandosi “cinquanta parlamentari da Roma” perre con i ““, con l’obiettivo di “un po’ di consenso elettorale“. L’europarlamentare del Pd,adGiuseppe Conte e il Movimento 5 stelle: questa volta laal Parlamento europeo dei parlamentari italiani pentastellatiil piano ReArmEu.“In nessun Paese d’Europa – prosegueche è vicepresidente dell’Eurocamera – il dibattito intorno alla difesa europea diventa una polarizzazione tra i cosiddetti guerrafondai e i cosiddetti pacifisti. È una cosa che succede solo in Italia. Questa cosa viene molto amplificata, e mi spiace doverlo sottolineare, anche da questi tentativi di Giuseppe Conte e dei Cinque Stelle di trascinare il dibattito su una semplificazione che non è all’altezza, secondo me, della sfida che noi abbiamo di fronte”, aggiunge.