Pietro Rovatti a capo del marketing internazionale di Parmigiano Reggiano

Leggi su Ildenaro.it

assume il ruolo di Global Brand Guardian di, con la responsabilità di sviluppare e coordinare progetti di brand visual identity. La sua posizione strategica prevede la supervisione delle attività di comunicazione, advertising e pianificazione, lavorando a stretto contatto con il team. Dal 2017,ha consolidato una solida esperienza come brand consultant, ricoprendo incarichi di rilievo, tra cui responsabile creativo e della gestione del budget per la comunicazione in Italia. Il suo contributo è stato fondamentale per rafforzare l’immagine di, dimostrando capacità nella gestione di sfide complesse e nella guida di progetti di crescita e trasformazione. Le sue competenze e i successi ottenuti costituiscono una base solida per affrontare questo nuovo incarico.