Piazza Affari in rialzo | Leonardo e Prysmian brillano Ftse Mib a 38 302 punti

si mantiene ina fine mattinata, con l'indiceMib in crescita dello 0,2% a 38.302, esattamente come poco dopo l'apertura. In ulteriore calo a 110,8il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,8al 3,97% e quello tedesco di 3,3al 2,86%. Si confermano brillanti(+3,19%) sulla scia del piano 'Rearm Eu' della presidente Ursula Von der Leyen, e(+2,85%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Ubs. In luce Nexi (+1,77%), che ha sottoscritto un finanziamento da 2,9 miliardi allungando la vita al proprio debito, Eni (+1,34%), che trae vantaggio dalle nuove regole sullo sfruttamento del giacimento di Kashagan a seguito di un arbitrato con il governo kazako, e Iveco (+1,33%), che progetterà con Ford Truck una nuova cabina per camion di grande stazza.