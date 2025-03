Quotidiano.net - Piazza Affari in rialzo, Ftse Mib cresce: Leonardo e Prysmian in evidenza

Leggi su Quotidiano.net

si conferma indopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indiceMib in crescita dello 0,2% a 38.302 punti e il paniere dei grandi titoli spaccato a metà. In calo a 111 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,6 punti al 3,96% e quello tedesco di 2,4 punti al 2,85%. In luce(+3,56%) insieme al resto del comparto della difesa in Europa sulla scia della proposta della presidente Ursula Von der Leyen di un piano per il riarmo del continente. Acquisti anche su(+2,85%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Ubs dopo i conti e le previsioni diffuse due settimane fa. Acquisti anche su Buzzi (+2,23%), che potrebbe trarre vantaggio da un'eventuale tregua tra Russia e Ucraina in vista dei progetti per la ricostruzione del paese, ed Eni (+1,45%), favorita, secondo gli analisti di Bloomberg, dalle nuove regole sul campo di Kashagan dopo un arbitrato con il governo Kazaco.