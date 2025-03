Bergamonews.it - Piano delle Opere Pubbliche, Rota: “Oltre 600mila euro per riqualificare via Paglia e Bonomelli. Ma la coperta è corta”

Bergamo. Si apre la tre giorni del Consiglio Comunale di Bergamo dedicata al Bilancio e la prima serata è dedicata alla presentazione del documento e alle due delibere passate in Commissione nelle scorse settimana. Tra queste quella relativa alla Bof, con la richiesta di toglierla dalalienazioni ed eliminare la possibilità che una partequote venga venduta, ad un privato, per la gestione del forno crematorio. La delibera passa, e la Bergamo Onoranze Funebri, resta di proprietà del Comune di Bergamo, nella sua interezza. A salvarla dalAlienazioni ci ha pensato, infatti, una sentenza della Corte dei Conti, emessa in Emilia Romagna, che in sostanza afferma che le società partecipate, come è il caso dell’azienda che gestisce i servizi funerari del capoluogo, con bilanci in ordine e utili possono rimanere di fatto nella disponibilitàamministrazioni comunali.