Ilrestodelcarlino.it - Piano casa, . Morresi si astiene

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è astenuto il vicesindaco Claudionel voto sulla delibera che dà il via libera all’applicazione delnel centro storico del borgo marinaro a Civitanova, con la trasformazione dell’ex hotel Acquamarina in un palazzo di sei piani, dai tre che era. Assenti, inoltre, nella seduta di giunta che ha votato il 25 febbraio l’approvazione del progetto - e pubblicata con diversi giorni di ritardo all’albo pretorio - l’assessore ai Lavori Pubblici Ermanno Carassai e quello al commercio Francesco Caldaroni. Astensioni e assenze che in qualche maniera raccontano di come l’applicazione del, con gli aumenti di cubatura resi possibili a Civitanova, sia una questione che sta facendo discutere intanto per le resistenze che si stanno verificando in città, con civitanovesi impegnati in ricorsi al Tar e in cause legali per frenare l’avanzata del cemento.