Pi greco day, primi dieci anni. Gare, musica e laboratori per celebrare la matematica

Compieil Piday, un evento che celebra lacome ponte tra creatività, arte e innovazione. Dal 2016, anno della sua prima celebrazione, questa giornata si è arricchita ed evoluta, diventando una grande festa cittadina della. Scuole, università, enti pubblici e cittadini si sono uniti in un percorso culturale che intreccia arte,e divulgazione scientifica. L’epicentro delle attività è sempre stata la piazza principale di Pavia, a simboleggiare la centralità della scienza nella vita quotidiana. Curiosamente, per raggiungere la piazza, bisogna attraversare via Mascheroni, un riferimento simbolico alla tradizionepavese, che ha visto nascere e operare menti illustri. Nomi come Bordoni, Cardano, Cremona e Casorati, oggi noti principalmente per le denominazioni di istituti scolastici e universitari, furono matematici di spicco che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della città.