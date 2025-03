Peugeot Hoggar | il concept off-road estremo

Leggi su .com

(Adnkronos) – Nel 2003,svelava la, unacar radicale, progettata per affrontare i terreni più estremi con un’architettura tecnica all’avanguardia. Questo prototipo fuoristradistico, realizzato in esemplare unico, sfoggiava una soluzione meccanica senza precedenti: due motori HDi da 2.1 litri sovralimentati, in grado di erogare complessivamente 360 CV. Ogni propulsore era abbinato a .L'articolo: iloff-proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?