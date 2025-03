Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio del ragazzo autistico “Pene severe per i responsabili”

Fermo, 11 marzo 2025 – “La violenta aggressione del20enne con disturbo di autismo avvenuta a Fermo è di una gravità inaudita: chiediamo agli inquirenti che sia fatta piena luce sull’episodio e individuati i”. A parlare è l’Angsa, Associazione nazionale genitori persone con autismo, che auspica venga fatta chiarezza sul deprecabile episodio, anche se ilnon ha presentato denuncia. Come affermano i testimoni, come documentano il video e le foto scattate con i telefonini, il 20enne è stato aggredito da più persone quindi i carabinieri possono procedere d’ufficio senza la necessità di una querela della vittima. “D’altronde – continua l’Angsa – quell’atto è stato una barbarie compiuta contro qualcuno incapace di difendersi. Un gruppo di ragazzi alla fermata dell’autobus prima ha circondato il 20enne in attesa del mezzo per tornare a casa, poi lo ha selvaggiamente picchiato fino allo svenimento.