Laprimapagina.it - Peskov: l’attacco con i droni su Mosca potrebbe ostacolare la via della pace

Il portavoce del Cremlino, Dmitrij, ha dichiarato checon isucompromettere gli sforzi verso una soluzione pacifica. Intervistato dall’agenzia Tass,ha precisato che attualmente non ci sono colloqui dispecifici in corso. Inoltre, ha riferito che anche in Arabia Saudita, dove sono in corso discussioni, gli Stati Uniti stanno cercando di capire la reale disponibilità dell’Ucraina a sedersi al tavolo delle trattative, come dichiarato dai funzionari americani.