Perugia-Torres 1-0: un autogol spiana la strada al Grifo

, 11 marzo 2025 – Ilstende la, squadra ostica, tosta, terza forza del campionato e regina dei blitz. Con undi Dametto, su tiro di Torrasi, ilsblocca. E poi conserva. E mette in archivio il terzo risultato utile consecutivo, sette punti in tre gare che regalano serenità e un pizzico di ambizione in vista del rush finale. Ilnon brilla per spettacolo, ma questo adesso è secondario. Intanto la continuità e la solidità, con la ruota che inizia a girare, schiarite dopo tanta nebbia.(3-5-2): Gemello; Amoran, Riccardi, Dell’Orco; Mezzoni (19’st Leo), Giunti, Bartolomei (19’st Agosti), Torrasi (8’st Joselito), Giraudo; Kanoute (33’st Yabre), Marconi (8’st Matos). A disposizione: Albertoni, Yimga, Leo, Yabre, Angella, Matos, Cisco, Joselito, Lisi, Agosti, Polizzi.