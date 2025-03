Perché Zeudi in finale e io no Grande Fratello Shaila delusa | la sua teoria spiegata a Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Al termine della puntata del, grossissima delusione è stata mostrata da. La concorrente non è riuscita ad arrivare in, infatti è stata sonoramente sconfitta dache ha conquistato l’accesso all’ultima puntata. L’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di rompere il silenzio cone gli ha spiegato le ragioni del mancato successo.ha confidato di esserci rimasta malissimo per questasolo sfiorata. Appuntamento rimandato per lei, ma analizzando ciò che sta succedendo alnon è sembrata affatto entusiasta del fatto chesia stata in grado di ottenere un risultato così straordinario riuscendo a batterla nettamente.Leggi anche: “Tu sei in, terza finalista”., l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scoprelei, l’amarezza di: “ine io no”Come scritto dal sito Biccy,ha suddiviso la casa in concorrenti bianchi, che sono Stefania, Mariavittoria e Jessica.