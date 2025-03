Tuttivip.it - “Perché Zeudi è la terza finalista”. Grande Fratello, l’annuncio di Signorini e poi si scopre

Leggi su Tuttivip.it

Il pubblico ha deciso:è ufficialmente ladel. Dopo una puntata carica di tensione e suspense, il televoto ha decretato il suo accesso alla finale, superando le altre concorrenti in nomination, ovvero Chiara, Mariavittoria, Shaila e Stefania.Nella scorsa puntata, ilha messo al televoto cinque concorrenti per determinare chi avrebbe raggiunto la finale. Tuttavia, i concorrenti stessi erano all’oscuro del fatto che si trattasse di una votazione per eleggere la. Dopo aver chiuso il televoto all’inizio della serata, Alfonsoha svelato il verdetto in più fasi, creando un clima diincertezza e sorpresa.Il primo verdetto della serata ha visto l’esclusione di Chiara dalla corsa alla finale, decretando che il pubblico non l’aveva scelta.