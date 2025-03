Gqitalia.it - Perché Tony Effe è il testimonial perfetto per Million di Paco Rabanne

non ha più segreti per noi, anche quando si tratta di grooming. Li abbiamo svelati uno alla volta è un tipo che parla poco, anzi, il giusto. Prima ci aveva raccontato di avere una vera e propria fissazione per i capelli ricci, poi abbiamo scoperto che ha una routine di skincare ben precisa e idrata pelle e labbra alla perfezione, infine lo abbiamo visto a Sanremo 2025, in una versione inedita, ovvero coperto di fondotinta per nascondere i tatuaggi. Ora scopriamo la sua ultima passione: i profumi. Sì, anche il rapper ha un profumo del cuore, come tutte le icone che si rispettino.