Agi.it - Perché le accuse ad Andrea Sempio vennero archiviate 8 anni fa

Leggi su Agi.it

AGI - Nell'archiviazione datata 28 marzo 2017, il gip di Pavia, Fabio Lambertucci, scriveva che Andreanon aveva nulla a che vedere col truce omicidio che spezzò l'immobile quiete di Garlasco due giorni prima del Ferragosto 2007. Tre mesi dopo il deposito alla Procura Generale di Milano di un esposto firmato da Elisabetta Ligabò, la mamma di Alberto Stasi, in cui si ipotizzava la presenza del dna disotto le unghie della vittima, il giudice di Pavia impose l''alt' a nuove ipotesi: "Se è non condivisibile ma umanamente comprensibile l'intento di fare di tutto per difendersi da una gravissima accusa, anche dopo l'esaurimento dei possibili gradi di giudizio ordinario, nel caso di specie ci si deve tuttavia arrestare di fronte all'inconsistenza degli sforzi profusi dalla difesa di Stasi".