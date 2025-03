Notizie.com - Perché la flotta ombra russa è davanti alle coste della Sicilia, Greenpeace: “Inviare subito vedette oltre le 12 miglia”

“L’Italia deve aumentare controlli e sanzioni sulle società private che forniscono servizinavifantasma e sulle autorità portuali che le lasciano attraccare”.A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Sofia Basso, research campaigner Pace e Disarmo diItalia. Il caso è quelloRussia, una schiera di petroliere che sfuggono ai controlli per aggirare le sanzioni, comminate dall’Unione europea, che le impediscono di commerciare liberamente greggio a seguitoguerra di aggressione all’Ucraina.la: “le 12ha realizzato un dossier che confermerebbe come diverse naviopererebbero al largo, a poche centinaia di metri dacque territoriali italiane.