Amica.it - Perché dovremmo lavare sempre i capelli dopo la palestra

Leggi su Amica.it

Quando si parla di bellezza e salute dei, ma come in molti altri campi, bisogna ammetterlo, è fondamentale riuscire a destreggiarsi tra verità e falsi miti. E una di queste leggende metropolitane riguarda proprio la frequenza con si dovrebberoper mantenerli belli e sani. Nello specifico, l’argomento molto discusso su TikTok, riguarda proprio la necessità dila, soprattutto se ci si allena tutti i giorni. Dall’hair training al triple washing, siamo stati testimoni di ogni tendenza, anche un po’ estrema. C’è chi è disposta a giurare che isono tanto più belli quanto più rari sono i lavaggi e viceversa. Ma quando si introduce una variabile come il workout quotidiano, presumendo quindi sudore, valgono ancora le stesse regole?lafa bene o male?La questione se lavarsi ilafa bene o male dovrebbe tenere in considerazione diversi aspetti che riguardano sia la frequenza che l’intensità del workout, ma anche il tipo di