Lanazione.it - Per uccidere chiude il marito in camera: "Ero stanca, avrei dovuto chiedere aiuto"

Ha chiuso ilinprima di andare a strangolare la mamma. "Non ce la facevo più ero esausta, ho sbagliato a non". Le parole sono quelle di Giuseppina Martin: davanti alla pm Francesca Eva ha raccontato la sua verità sui fatti di domenica, di San Giovanni Valdarno. Si è detta sopraffatta dalle condizioni di salute della mamma: non era più autosufficiente, doveva assisterla quotidianamente, aveva difficoltà a deambulare anche se gli inquirenti non confermano che soffrisse di Alzheimer. La certezza è però che all’alba di domenica abbia stretto un foulard attorno al collo della madre di 93 anni. Così ha tolto la vita a chi gliel’aveva data, Mirella Del Puglia è stata strangolata nel sonno. Poi la chiamata il 112. "Ho ammazzato la mamma, venite presto". Erano le 7 di ieri l’altro: poche parole, rotte dalle lacrime.