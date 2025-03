Ilrestodelcarlino.it - Per sfuggire ai controlli feriscono gravemente un poliziotto, denunciati

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 11 marzo 2025 - Insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di effettuare un controllo, ma la loro reazione è stata prima la fuga, poi l’aggressione e il ferimento di unche ha raggiunto e bloccato uno dei fuggiaschi. Protagonisti della scorribanda due giovani tunisini che, dopo essere stati condotti in questura, sono statia vario titolo per soggiorno illegale sul territorio nazionale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto a Porto Sant’Elpidio quando gli agenti, nel transitare all’altezza di via Faleria, hanno notato due persone confabulare tra di loro con fare sospetto. A quel punto gli uomini della questura hanno deciso di controllarle ma, appena fatta manovra con l’auto di servizio, uno dei due giovani, un 28enne tunisino con precedenti penali conosciutissimo sul litorale fermano, ha iniziato ad inveire e insultare i poliziotti dandosi poi alla fuga.