"Per il primato è una lotta a cinque squadre"

Nel giorno della caduta del Mesola, la Comacchiese fallisce l’aggancio al vertice della classifica, fermata ad Anzola Emilia da un solido Felsina, che ha imposto lo stesso risultato dell’andata, a Porto Garibaldi. Non cerca alibi capitan Kevin Centonze: "Abbiamo dominato in lungo e in largo, i nostri attaccanti (Gherlinzoni, Noschese e Marongiu) hanno tutti avuto delle opportunità per segnare, ma non sono riusciti a timbrare. Non è la prima volta che il sorpasso non avviene, abbiamo sprecato anche con il Masi Torello Voghiera. Perlomeno abbiamo raggiunto il Mesola: di qui alla fine abbiamo altre sei partite per tentare il sorpasso". Il passo falso è soprattutto del Mesola, che non è riuscito a spegnere il Faro. "E’ una partita nata male. Avevo ragione a temere la trasferta a Gaggio Montano – commenta Oscar Cavallari, l’allenatore – Veniva da tre sconfitte consecutive, era affamato di punti salvezza, ma ci abbiamo messo del nostro".