Per il 70% degli italiani la sanità pubblica è peggiorata | cosa dice il nuovo rapporto Censis

Il IIIFnomceo-rivela una situazione preoccupante per il Servizio sanitario nazionale (Ssn), con un peggioramento percepito da più di 7 cittadini su 10. La relazione, che analizza anche la qualità delmedico-paziente, evidenzia come la carenza di personale e le esperienze negative in ambito sanitario stiano erodendo la fiducia nel sistema.