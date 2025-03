Iodonna.it - Per dermorexia si intende l'abuso di prodotti cosmetici, soprattutto tra le giovanissime. Così, la skincare diventa un'ossessione. E può rovinare la pelle

Troppafa male. E può essere causa della cosiddetta “”. L’uso, o forse è meglio parlare di, deidi bellezza può creare alcuni problemi nell’equilibrio della, specie se giovanissima. Non è casuale l’aumento negli ultimi anni di fenomeni come dermatiti, dermatiti atopiche e rosacee. In particolare, ma non solo, tra le. Un fenomeno, quello dell’didi bellezza, che sta facndo discutere. Bob Sinclar, i ritocchi al viso erano fake: «Solo una protesi, internet non è la realtà» X Leggi anche › Ossigenazione viso: i benefici dellaeffetto aria fresca per laCos’è la, come siamo arrivati all’diSe i più ritardatari tra i Millennials stanno iniziando ora ad approcciare ianti-age, i pre-adolescenti sono anche fin troppo precoci: l’uso, anzi l’, dianti-età inizia già tra i 12-15enni si sta diffondendo con evidenti conseguenze sulla