Iodonna.it - Per celebrare i 40 anni dalla sua prima messa in onda italiana, "Kiss Me Licia" approda a teatro con due serate evento in cui farsi trasportare nel coloratissimo musical scritto e diretto da Thomas Centaro

Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontranoper caso. Impossibile non ricordare la sigla iniziale dell’AnimeMe, cantata da Cristina d’Avena. Il cartone animato e poi la serie tvinterpretatastessa cantante sono parte integrante della cultura pop di chi negli80 era ragazzino, e ora sono unche torna in scena a Milano, all’Eco, venerdì 21 e sabato 22 marzo. Leggi anche › “Me”, il cartoneOttanta torna in streaming e su Italia 1medall’anime alla serie tv. ale disegnato da Kaoru Tada, Love Me Knight –Meè un manga che fu pubblicato in Giappone dal 1982 al 1984. Nel 1983 il fumetto è diventato una serie anime prodotta da Toei Animation, trasin Giappone dal marzo 1983 al gennaio 1984 e poi nel settembre 1985 arrivato da noi su Italia 1, dove raccolse un tale successo da superare quello in patria.