Laspunta.it - Peperoni Dop, sabato convegno a Pontecorvo

Leggi su Laspunta.it

Valerio Fresilli, presidente dell’Associazione ProduttoriDop di, anticipa i temi deldi15 marzo, ore 11.00, in sala consiliare del municipio. “Lanceremo questo forte appello alla coesione e alla condivisione, devono entrare in squadra anche le aziende agricole insediate negli altri comuni dell’areale di produzione del peperone dop. Anch’esse sono guidate da giovani imprenditori che in questi mesi ci hanno avvicinato per avere informazioni. Dobbiamo incrementare il numero dei soci per incrementare la produzione, ce lo chiede il mercato”.L’Associazione ha debuttato con una prima stagione produttiva. I risultati sono stati incoraggianti in termini di qualità, ma insoddisfacenti dal punto di vista quantitativo. Le aziende associate, già la scorsa estate hanno aderito alla campagna di rilancio del dop, adeguandosi alle prescrizioni del disciplinare.