Ilrestodelcarlino.it - Peggiora la salute mentale del killer di Castignano, interrotta la perizia in carcere

Ascoli, 11 marzo 2025 – Le condizioni dinon permettono di proseguire lapsichiatrica. Per questo motivo è stata sospeso l’accertamento peritale in incidente probatorio su Massimo Malavolta, l’uomo che la notte del 19 dicembre scorso a Ripaberarda ha ucciso, massacrandola di botte, sua moglie Emanuela Massicci. Ieri mattina doveva riprendere la, ma su istanza dell’avvocato difensore Saveria Tarquini l’accertamento non si è svolto, stanti le condizioni didell’uomo che negli ultimi quindi giorni si sarebbero notevolmente aggravate tanto da rendere necessario una modifica della terapia farmacologica a cui è sottoposto dai sanitari deldi Marino dove Malavolta è detenuto. Nei giorni scorsi l’avvocata Tarquini ha avvisato le parti delle condizioni dell’uomo, vale a dire il giudice Angela Miccoli, il procuratore Umberto Monti e i periti impegnati nell’accertamento.