Juventusnews24.com - Pedullà rivela: «Nessun contatto con quell’allenatore. Vi svelo la posizione della Juventus su Thiago Motta»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ha fatto il punto sulla panchina: le parole del giornalista sued il fronte allenatoreNuovo allenatore alla Juve? Alfredo, su Sportitalia, ha fornito un importante aggiornamento sulla situazione in casa.PEDULLA’ – «Non ho notizie, non ti faccio un casting di 3-4 nomi, non avrebbe senso. Non c’è statotipo dicon Tudor nelle ultime ore, perché in questo momento non esiste proprio la volontà di fare questo da parte. Dal 2020 al 2025, a cinque anni dall’ultimo Scudetto, sono stati commessi tantissimi errori ed ora la Juve deve fare riflessioni più profonde».Leggi sunews24.com