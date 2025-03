Secoloditalia.it - Pedina una 12enne che torna da scuola, l’assale alle spalle, la trascina in ascensore, la molesta: è caccia all’aggressore in fuga

Ce ne vorrà di tempo per dimenticare quei momenti di terrore ed esorcizzare la paura che deve esserle rimasta addosso come un segno indelebile sulla pelle, ma almeno la coraggiosache ieri a Bologna, dove vive, è riuscita a divincolarsi dgrinfie dell’orco che l’ha aggredita sull’uscio di casa, e a mettersi in salvo, sa di poter contare sulla sua capacità di reazione e su quell’istinto di sopravvivenza che le ha garantito l’incolumità. anche se a costo di una grande choc.Paura a Bologna,unachedaE ora è: un uomo sui 35anni, dalla carnagione chiara, che l’ha seguita, assalitasp, spinta fin dentro l’di casa, tappandole la bocca per tutto il tempo per non farla urlare, impedendole di chiedere aiuto.