Pedemontana, i pendolari veneti pagano il 60% meno ma i lombardi più del triplo: cambiare si può!

Due autostrade con lo stesso nome, nate per servire lo stesso tipo di traffico, in due regioni vicine e con governatori politicamente vicini. Ma solo politicamente, perché uno è il più “amato” dagli italiani mentre l’altro – il nostro – sa solo negare l’evidenza ben chiara ai suoi cittadini di sanità e trasporti pubblici e consumo di suolo sempre più deludenti.Così in Veneto la Regione, che non possiede l’autostradama paga l’enorme differenza tra i pedaggi (pochi) incassati e il canone dovuto alla concessionaria, ha fatto una scelta degna di un imprenditore vero e stupefacente per una pubblica amministrazione: abbassare la tariffa del 60%, da 13 a 6 centesimi/km per aumentare il numero di veicoli, rendere l’opera alinutile e puntare a incassare complessivamente di più per evitare di usare le tasse deiper pagare i disavanzi dell’autostrada.