Spazionapoli.it - Pazienza finita al Manchester United: l’annuncio che può sbloccare Hojlund al Napoli

L’importante azionista delnominain un’intervista,al: lo scambio possibileLa stagione delè da dimenticare. Solo il proseguimento del cammino europeo potrebbe salvare un’annata a dir poco disastrosa, cominciata col cambio tecnico da Ten Hag a Ruben Amorim e proseguita senza cambio di marcia.Sul banco degli imputati per questa stagione nera, c’è anche Rasmus, autore di 2 gol in Premier e cinque in Europa League. Troppo pochi per un attaccante del suo calibro, strapagato nell’estate del 2023. Infatti, il bomber danese fu acquistato dal club inglese per circa 70 milioni di euro dall’Atalanta. Aveva appena siglato dieci gol in Italia. Tanto bastarono per rubare la scena europea.Il secondo comproprietario delJim Ratcliffe, però, ha rilasciato un’intervista a BBC Sport e tra le delusioni di questa rosa ha nominato persino, solo di recente accostato al