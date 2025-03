Ilrestodelcarlino.it - Pavullo, Federica Galloni riconfermata coordinatrice di Fratelli d’Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nel Frignano annuncia la riconferma dialla carica didel partito. "Questa decisione – fa sapere FD’I – rappresenta un passo importante in vista della grande sfida che attende il paese, ossia le elezioni amministrative del 2026, confermando la fiducia nei confronti di una figura capace e determinata. Il partito, cone Iseppi sempre in prima linea, si sta preparando a lavorare fianco a fianco della cittadinanza, ascoltando le esigenze dei cittadini e proponendo soluzioni efficaci per affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi anni. "Il percorso congressuale che stiamo portando avanti – ha dichiarato il coordinatore regionale Barcaiuolo – conferma la solidità, la struttura e la crescita continua di. La conferma dialla guida del circolo dinel Frignano è la dimostrazione concreta del radicamento e del consolidamento del partito in Appennino, dove da tempoè primo partito".