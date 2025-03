Inter-news.it - Pavan confessa: «Voglio la Champions League con l’Inter. Abbiamo fame!»

Leggi su Inter-news.it

Matildesi è raccontata parlando dei suoi obiettivi con la maglia delWomen e sottolineando l’approccio con cui affronta le sfide.IL COMMENTO – Matildeè la protagonista femminile del Matchday Programme pubblicato sul sito ufficiale del. La calciatrice della compagine nerazzurra ha sottolineato il modo in cui la sua squadra arriva al secondo confronto della Poule scudetto contro il Milan: «fatto un percorso non facile, lavorando duro. Ora è importante mettere in campo il giusto atteggiamento e mostrare quanta. Siamo un gruppo unito eimparato a conoscerci in questi mesi. Siamo sempre a disposizione per chi ha bisogno, questa è la nostra forza».sui suoi ‘punti di forza’ e sugli obiettivi da raggiungere alWomenLA CONSIDERAZIONE –ha poi proseguito concentrandosi su due elementi in particolare, ossia le sue qualità principali e i propositi da soddisfare al