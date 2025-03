Pattinaggio velocità Mondiali singole distanze 2025 | occhi su Lollobrigida e Ghiotto tutte le speranze di medaglie azzurre

Leggi su Sportface.it

La Vikingskipet (“nave dei vichinghi”), chiamata così per la sua forma, di Hamar ospiterà da giovedì isudidi, ultimo prestigioso impegno della stagione 2024-25 di pista lunga, il “più importante”, per usare le parole del direttore tecnico Maurizio Marchetto. “Ci arriviamo con fiducia e motivazione, consapevoli di aver sin qui raggiunto risultati di grande rilevanza. Dovremo essere bravi qui in Norvegia a governare la tensione, a gestire le difficoltà delle gare e a trovare confidenza su questo ghiaccio“, ha aggiunto il capo allenatore. Convocati Giorgia Aiello (Cardano Skating), Francesca(Aeronautica Militare), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide(Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.