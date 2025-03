Internews24.com - Pastore pronostica: «Il Napoli farà almeno 26 punti e vincerà lo scudetto, Lukaku si è ripreso e lo dimostra quella cosa»

di RedazioneIl noto giornalista Giuseppeha detto la sua sul momento della stagione delndo la vittoria delloIntervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio, Giuseppeha parlato della lottatra Inter,e Atalanta, che secondo luila squadra di Antonio Conte.SU– «è il miglior assistman della Serie A.non è stato costruito in un giorno da Conte, anzi con Udinese e Como è stato tra i peggiori in campo. Con Lazio ed Inter però si era già, con la Fiorentina però ha giocato una gara fantastica in una sfida importante».L’INTESA CON RASPADORI – «La vicinanza spirituale con Conte incide. Questo è il20-21 nel termine di assist. Nelle prossime 10 garesarà un fattore visto che 8 squadre che ilaffronterà saranno della parte destra della classifica.