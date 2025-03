Ilgiorno.it - “Passo a farle firmare i contratti per l’energia”, ma era una truffa. Finto venditore si presenta all’appuntamento e trova i carabinieri

Marmirolo (Mantova), 11 marzo 2025 – "Questo pomeriggiopercon la ditta Tea energia”. Una chiamata apparentemente normale, se non fosse che dall’altra parte del telefono c’era untore. È successo due giorni fa a Marmirolo, nel Mantovano. Un 45enne ha ricevuto questa telefonata da parte di uno sconosciuto e, non avendo mai contattato la società in questione, ha subito sospettato che si trattasse di un raggiro e ha chiamato i. I militari della stazione di Marmirolo, ricevuta la segnalazione, si sono appostati nei pressi dell’abitazione della persona presa di mira. Non appena il presuntotore si èto, lo hanno perquisito. Il presunto “a domicilio” è statoto in possesso di 10 moduli perin bianco, con intestazioni di diverse società energetiche, un contratto già compilato e sottoscritto.