Ilgiorno.it - Parre, il fascino del borgo della Valseriana rivive in un cortometraggio

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 10 marzo 2025 -, piccoloincastonato tra le montagne, si racconta in unche ne restituisce l’anima più autentica. Un viaggio attraverso il tempo, tra antiche usanze e paesaggi senza tempo, per farre la memoria collettiva e farne un ponte verso il futuro, aperto al turismo. Il video, realizzato grazie al bando "OgniGiorno in Lombardia 2024" promosso da Regione Lombardia, rappresenta un'occasione preziosa per valorizzare le eccellenze del territorio e riscoprire il legame profondo tra la comunità e le proprie radici. Il, intitolato "Viaggio nel Tempo: Scopri, tra passato e presente", è stato presentato oggi e al 39° piano di Palazzo Lombardia a Milano davanti a un pubblico di amministratori, esperti e rappresentanti locali.