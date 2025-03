Juventusnews24.com - Parolo certo: «La Juve non è pronta per puntare lo scudetto. Contro l’Atalanta, Thiago Motta ha tante colpe per questo motivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24stroncadopoAtalanta: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista sui bianconeriL’ex calciatoreha parlato a Step on Football a DAZN per analizzare la sconfitta della, soffermandosi su.PAROLE – «Ci metto tanta colpa da parte dell’allenatore che ha sbagliato la lettura della partita ma anche dei giocatori che non hanno messo la loro leadership. Gli togli un peso, il -6 li ha catapultati in una realtà dove poi arrivache ti mette a nudo tutti i tuoi problemi. Ci sono problemi nei rapporti tra squadra e allenatore. Lanon èperlo».Leggi suntusnews24.com