Paris Fashion Week: il surrealismo artistico di Loewe

Jonathan Anderson concepisce la collezione Autunno Inverno 2025 percome un palinsesto di memorie e suggestioni, un quaderno d’appunti in cui il tempo si piega e si dilata attraverso il linguaggio della moda. L’approccio si traduce in una fusione inedita di elementi, dove il rigore intellettuale del Bauhaus si mescola con l’artigianalità visionaria della Maison, dando vita a silhouette sospese tra il tangibile e l’illusorio.Il dialogo con la Josef & Anni Albers Foundation diviene un punto di partenza per una riflessione sulla forma e sul colore, richiamando i giochi percettivi di Josef Albers e la materialità tattile delle tessiture di Anni. ()La presentazione si presenta così come un viaggio che disorienta e affascina: architetture morbide si adattano al corpo in un gioco di costruzioni fluide, mentre la pelle si trasforma, tagliata e drappeggiata per evocare nuove volumetrie.