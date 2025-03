Oasport.it - Parigi-Nizza 2025, la Visma | Lease a Bike si impone la cronosquadre. Jorgenson nuovo leader

Pronostico rispettato nella terza tappa della. Nelladi 28,4 chilometri con arrivo a Nevers è laa trionfare, chiudendo con il tempo di 30’26”96 ad una velocità media di 56.235 km/h. Prestazione eccezionale della squadra di Jonas Vingegaard e Matteo, con quest’ultimo che indossa anche la maglia diavendo tagliato per primo il traguardo.Una formazione stellare quella della squadra olandese, che oltre ai due capitani poteva contare anche su alcuni specialisti delle corse contro il tempo come l’italiano Edoardo Affini ed il belga Victor Campanaerts. Presenti anche in formazione Axel Zingle, Per Strand Hagenes e Bart Lammen.Al secondo posto a 14 secondi ha concluso la Jayco AlUla di Ben O’Connor, che non perde molto dai due rivali per la classifica generale.