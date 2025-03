Nuovasocieta.it - Parco del Meisino, 39 ambientalisti indagati

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato della Questura di Torino ha eseguito la notifica dell'avviso di garanzia emesso dalla locale Procura della Repubblica a carico di 39 persone indagate a vario titolo in ordine ai reati di violenza privata aggravata e danneggiamento in relazione a 14 episodi nel corso dei quali sono state bloccate le maestranze impedendo il prosieguo delle attività lavorative per la realizzazione del Centro per l'educazione sportiva e ambientale del Comune di Torino neldeled in alcuni casi danneggiate le recinzioni.